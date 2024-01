Ender: 'A estas alturas no es el traje de novia'

Erika Ender compartió un video de lo que fue la ceremonia y celebración de su boda, con un emotivo mensaje, en que asegura que para darse la oportunidad de apostar por un nuevo amor, hay que tener pantalones.

"A estas alturas no es el traje de novia. Es tener los pantalones de darse la oportunidad de apostarle al amor de nuevo... No es la fiesta, sino la tribu de incondicionales que te aman y acompañan... No es la ilusión del para siempre, sino la intención de amar a diario como si fuese el último día...", expresa Ender en la publicación que dejó en Instagram.

Además, agradeció a cada una de las personas que la han acompañado en este momento, familiares y amigos, entre ellos al comunicador Ismael Cala, destacando que ha sido un faro de luz y alegría en su vida.

"Gracias a todos, empezando por mi hermano @ismaelcala que es un faro de luz y alegría en mi vida. Tenerte oficiando este momento es el más grande regalo que podías darme en la historia de nuestra amistad. Gracias por hacerlo tan único como tú. Gracias a ti y a @yo_brunot por abrirnos las puertas de su paraíso @calabotanicsanctuary donde la naturaleza, la paz y el buen gusto son el ropaje de un ambiente lleno de la más alta energía, misma que nos conecta, incondicionalmente desde siempre y para siempre", afirmó la artista.

