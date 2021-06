Ender a las mujeres: ‘Si quiero que me respeten, primero me respeto’

Un mensaje alto y claro mandó la cantautora panameña Erika Ender a todas las mujeres: “si quieres que te respeten, no te comportes barato”.

Desde hace algún tiempo, la istmeña toma su cuenta personal de Instagram para compartir algunas reflexiones, y en esta ocasión trató sobre el amor propio, metas y el respeto que se debe dar una dama.

Erika ha sido critica por la manera en que algunas féminas se muestran en las redes, y sobre todo por las letras de las canciones, donde se ofenden a las mujeres.

“Si quiero que me respeten, primero me respeto... si quiero que me valoren, no me comporto barato... si quiero algo para siempre, no me regalo a ratos...”, declaró la artista.

De acuerdo con la cantante, todo empieza por uno mismo.

“Si quiero que me amen, primero me amo... si quiero un caballero, demuestro que soy una dama... si quiero tocar las estrellas, me esfuerzo hasta alcanzarlas. Si quiero lograr mis sueños trabajo hasta realizarlos, si quiero la felicidad, la escojo cada día, si quiero sentir la vida, la magia está en vivirla”, añadió.

Tras lo comentado por Ender, muchos fueron los que le dieron la razón.

“Sabia y hermosa reflexión”, “Hermoso mensaje”, “Absolutamente de acuerdo, sabias palabras”, “Siempre con actitud y siendo un gran ejemplo, gracias por tanto”, fueron algunos de los mensajes.