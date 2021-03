Entra al salón de operaciones por piedra en la vesícula

Después de cinco días hospitalizada por un intenso dolor en la parte superior del estómago, vómito y escalofríos, la ex Calle 7, Stephany Vásquez, será operada hoy. Según detalló en su cuenta de Instagram, donde además agradeció a sus seguidores por los mensajes de pronta recuperación, los médicos le detectaron Colelitiasis, mejor conocida como piedras en la vesícula.

“Gracias a todos por estar tan pendiente de mi, me he sentido muy querida y tan cercana, gracias familia por todas sus oraciones... mañana con el favor de Dios me operan de Colelitiasis, conocida como piedras en la vesícula, para los que vieron mis historias empecé el domingo con un intenso dolor en la parte superior de mi estómago, vómitos y escalofríos. Ya no aguantaba más el dolor y el martes entré de urgencia. Aquí me colocaron medicamentos para el dolor y me realizaron todos los exámenes e inmediatamente me dejaron hospitalizada”, detalló Stephany.

Añade que de esta experiencia no todo ha sido malo, pues hay que aprender en la vida que así como hay caminos de flores también hay de piedras, hay que superar las dificultades y disfrutar el procesos.

“Sí, lo importante de todo es aprender, evolucionar y seguir adelante... extraño mucho estar con las personas que amo, pues no permiten visitas y levantarme de la cirugía y con nadie de mi familia me hace sentir sola, pero sé que Dios está conmigo dándome ÁNIMO! En todo momento y ustedes a través de las redes sociales”, destacó.