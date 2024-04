Entró al quirófano para una operación en el útero

A Marisela Moreno nadie la para, porque ella es la que se para bonito. Así lo expresó después de compartir con sus seguidores de que nuevamente entró al quirófano, esta vez para sacarle “cosas que tengo raras y que salieron en mi útero”.

Según Marisela, estaba tomando unas pastillas, y estas terminaron afectando su útero, por lo que para descartar cualquier cosa, por ser sobreviviente de cáncer, el doctor le mandó a entrar a cirugía.

“Hay que sacarme unas cosas ahí del útero, porque tome una pastilla que resultó que al final la pastilla terminó afectando otra parte de mi cuerpo y para descartar cualquier cosa, porque después de un cáncer de mama pueden pasar otras cosas, entonces me van a ir a quitar un poco de cosas que tengo raras y que salieron en mi útero”, detalló la expresentadora al salir del Oncológico, en donde daba una charla.

Marisela asegura que quizás esta es la manera en que Dios le dice que tiene que parar y coger un “break”, hospitalizándola, porque ella no para de trabajar. “Yo no paro, no paro, pero es que no me gusta parar porque yo me paro bonito... me van a sacar todo lo que tengan que sacarme del útero, voy a descansar, cogerlo con calma, porque a veces se para, para empezar mejor y seguimos pa’lante”, aseguró.

