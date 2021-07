Entró al Salón de la fama de Panamá... En un diablo rojo

La presentadora de Jelou!, Natalia González, toma en cuenta los pequeños detalles que sus seguidores tienen hacia ella, como por ejemplo estar pintada en la puerta trasera de un diablo rojo.

Y es que Eddy vásquez le envió a Natalia la foto del bus en donde ella está pintada, como toda obra de arte, y para Naty fue una emoción, que hasta recordó sus buenos tiempos cuando se transportaba en bus.

“Familiaaa, esto está hermoso... Eddy me manda esto y dije queee... AVENTURA PELIGROSA DE CAPIRA (Qué demenciaaa) Qué sorpresónnn... Auxiliooooo la botaron. Estar en paradas y esperar un bus en específico por la música, por su estilo, por el conductor es algo que muchos hemos vivido y es parte de nuestra cultura. Tengo demasiadas historias en buses. GRACIAS! GRACIAS!!! @raphy.dec @eddyvasquezwao me dijiste que ya estoy en el salón de la fama panameña OH WAO”, expresó Natalia emocionada en sus redes.

La presentadora agradeció al dueño del bus por escogerla a ella para pintarla. “Al dueño del bus y a todos los panas de allá les mando un abrazooote gigante GRACIAS”, manifestó.

Muchas caras del patio han sido protagonistas en las puertas traseras de los diablos rojos, lo que para ellos es un gran elogio y, aunque muchos de estos transporte colectivo han desaparecido por las modernizaciones del transporte, todavía siguen dando que hablar con sus pinturas.