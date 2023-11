Envía mensaje al presidente tras ayudar a buscar a niño perdido

La tarde del lunes la manifestación en la 5 de Mayo terminó en confrontación entre los manifestantes y la policía, y tras este suceso un niño de 10 años se extravió.

Elmis Castillo y Steven Joseph fueron contactados por medio de las redes y les comunicaron dónde estaba el pequeño, al ellos informarle a la policía, les dijeron que tenían que ir con una unidad policial, porque no estaban seguros de que la información fuese verdadera.

Así lo hicieron, se encontraron con la madre del menor y fueron al lugar citado con la unidad policial. En efecto, el pequeño estaba en el lugar.

Este hecho hizo reflexionar a Elmis, quien mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, le envió un mensaje al presidente Nito Cortizo.

“Nito, ojalá este video te llegue, algo pasó ayer y quiero mostrárselo, porque lo tengo grabado y eso me hizo pensar mucho... usted se ha dado cuenta Nito que yo nunca lo insulto ni digo palabras de las que me pueda arrepentir, y no quiero burlarme de cómo usted se sienta, al contrario, ojalá se mejore pronto... estoy seguro que ustedes no quieren eso para todo el país completo, en los países en donde eso pasa hay mucha tristeza y hambre...”, relata el actor en su mensaje al mandatario.

Dejó saber que esta lucha no es por algo ni alguien, sino por un “país libre, sin dueños de afuera, por nuestros grupos aborígenes que siempre están firmes para la lucha, por mi gente del interior del país y la gente de este lado de acá de la City que siempre va al choque, pero sabes por quiénes lo hacemos especialmente, por nuestros niños”.

Hizo énfasis en el niño que se le perdió a su madre entre la multitud, ellos no estaban en la protesta, su madre vende pastillas en la calle, su padre es una persona con discapacidad auditiva y el niño sufre de epilepsia, fue cuidado por una persona extrajera que vive hace años en Panamá, hasta que ellos llegaron.

