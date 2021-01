Envía mensaje a marcas: ‘la taquilla no paga escuela, su tiempo vale’

“No te dejes explotar”, este fue el mensaje alto y claro que dejó Marcela Barnes a todos aquellos que tienen talento y son buscados por las marcas para que les hagan publicidad.

Según destacó en una de sus historias de Instagram, enviando un mensaje para las marcas que la buscan a ella, la taquilla no paga sus cuentas ni colegiatura de su hija, así que si no van a invertir en ella, ni la busquen.

Publicidad

“A todas las marcas que saben que existo: si usted no va a invertir en los estudios de mi hija, no me llame, la taquilla no paga escuela y mi tiempo vale dinero... A los que aspiran a vivir de su imagen y algún talento en Panamá: cobren y eduquen a las marcas, fomenten el respeto hacia los talentos en este país, en Europa, México, Estados Unidos y Colombia, el trabajo es bien remunerado. En Panamá existe el mismo talento que en todas partes del mundo, el mismo, pero ellos cobran porque el talento se da a respetar y pone su precio, así sea que cantes, toques tambor, modeles, hagas llaveros o pintes pared. Si te llaman es porque te necesitan y no saben hacerlo...”, afirmó la expresentadora del programa Ají.

Barnes añadió en su escrito que lo menos que pueden darle las marcas es dinero para tener una vida digna gracias a lo que tanto le ha costado aprender a hacer, y de esta manera pagar por el tiempo y dedicación que le dará al proyecto para hacerlo exitoso.

El “post” de Marcela fue del agrado de muchas caras conocidas del patios, que apoyaban lo que decía, expresando que “más claro, imposible”, y están de acuerdo en que deben darle valor al talento que tengan.

una de las que aplaudió el texto de Barnes fue la tipiquera Kiaria, quien agregó que “una cosa es hacer pequeños obsequios y otra es querer abusar y jugar con el pan de los demás”.