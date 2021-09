Erika Ender: ‘Cuando veas a una mujer, no la juzgues’

La cantautora panameña Erika Ender envió un mensaje alto y claro a la sociedad: “Cuando veas a una mujer, no la juzgues”.

La artista desde hace un buen tiempo, toma sus redes sociales para dar consejos, algunos de ellos enfocados en el valor de las mujeres.

"Cuando ves a una mujer, ¿consigues ver debajo de la piel? Debajo de lo que te provoca de ella hay luchas, hay sueños, hay risas, hay lágrimas y hay cicatrices en el alma... Hay momentos especiales, hay un mar de cosas que es capaz de dar", dijo en una publicación de Instagram a la que denominó "Cuando ves a una mujer, ¿consigues ver debajo de la piel?".

Destacó, además, que detrás de una mujer “hay una guerrera, una luchadora, una profesional, una hija, una amiga, una hermana, una madre... Un ser sensible y a la vez fuerte, que da la vida por sus ideales y sus seres queridos... Que es capaz de extender la mano a quien lo necesite...”.

Por último, instó a no solo querer la apariencia de una fémina, sino sus sentimientos y su corazón.

“Cuando veas a una mujer, no la juzgues o no quieras de ella solo su apariencia... Y no juegues con sus sentimientos y su corazón, solo porque tus ojos y tu instinto no te dejan ver más allá de la piel...”, manifestó.