Erika Ender cuestiona a las mujeres y les pide que no se comporten como baratas

La cantante Erika Ender volvió a llamar la atención en las redes sociales, pero esta vez por criticar de manera energica a muchas mujeres que no se dan a respetar, se la pasan con enseñadera y demuestran poca inteligencia con sus actos.

La famosa vienen haciendo este tipo de reflexiones desde hace un tiempo, esto debido a diferentes situaciones que se han dado y también por la manera que otras cantantes escriben sus canciones.

"SI QUIERO QUE ME RESPETEN, primero me respeto...Si quiero que me valoren, no me comporto barato...Si quiero algo para siempre, no me regalo a ratos...Si quiero que me amen, primero me amo...Si quiero un caballero, demuestro que soy una dama...Si quiero tocar las estrellas, me esfuerzo hasta alcanzarlas...Si quiero lograr mis sueños trabajo hasta realizarlos...Si quiero la felicidad, la escojo cada día...Si quiero sentir la vida, la magia está en vivirla...", dijo.

Ella ha recibido muchas opiniones a favor y en contra, pues algunas aseguran que cada persona es libre de hacer lo que quieren, pero otras la apoyan por dar buenos mensajes.