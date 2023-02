Erika Ender le da el sí a su pareja y prepara su matrimonio

Erika Ender le contó a todos sus fans que le dio el sí a su pareja, esto luego que le pidiera matrimonio.

"Y esto pasó hoy… And I said yes", fue lo que dijo la famoso, junto a un video en el que se le puede ver bastante feliz.

Como todos saben, la panameña contó a inicios del 2021 que alguien muy especial había llegado a su vida.

Poco despúes estrenó el videoclip del tema "Si Te Quieres Quedar", mostrando a su actual pareja de manera formal.

Se espera que la boda sea antes que termine el año o lo dentro de algunas semanas.