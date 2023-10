Erika Ender no deja que problemas o tristeza la victimice

Ser feliz es una decisión, opción y actitud que se debe tener en la vida, y de esto está consciente la cantautora panameña Erika Ender.

Expresó que como todo ser humano tiene problemas, obstáculos, tristezas, pero no se victimiza ante estas situaciones.

La artista ganadora de Grammy dejó una nueva reflexión en su cuenta de Instagram, en la que compartió la razón por la que elige ser feliz y no una víctima de los problemas.

“En la vida aprendí que la felicidad NO es una búsqueda, NO es una consecuencia... Es una ACTITUD... Una OPCIÓN, una DECISIÓN. Yo soy feliz porque decido ser feliz! No porque no tenga problemas, obstáculos, golpes, tristezas, dolores o inconvenientes... Sino porque NO dejo que nada de eso me victimice... Dejo que me enseñe”, expresó.

Desde que abre sus ojos, ve lo bueno en todo y agradece por las bendiciones, porque es más lo que se tiene a favor que en contra.

“Porque a diario decido, desde que abro los ojos, ver lo bueno de todo... Ver y agradecer las bendiciones, que si realmente pones en la balanza las cosas, te das cuenta de que es mucho más lo que tienes a favor que lo que tienes en contra. Y te darás cuenta de lo mucho que los seres humanos son capaces de quejarse, molestarse, estresarse y juzgarse y encontrar problemas con facilidad, en lugar de agradecer, bendecir, aceptar, fluir y vivir con la mejor cara e intención posible. La vida pasa, con lo bueno y lo malo... Nosotros decidimos con qué anteojos la vemos y desde qué ángulo... Cuando decidimos verla desde el bien, el crecimiento, el aprendizaje y la luz... Ella se encarga solita de llenarnos de más motivos para agradecer...”, concluyó su mensaje Ender.

