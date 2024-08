Erika Ender salió desmentir su muerte

La cantautora Erika Ender salió a desmentir la información de una página, que usaba imagen e informaba su muerte.

La artista utilizó sus redes sociales para dar a conocer este hecho y pidió reportar la cuenta.

LEE TAMBIÉN: DJ LGBT es amenazada de muerte, niega ser Jesús y demandará

"Por favor reporten a estas personas que buscan engañar y lucrar con lo ajeno. Parece que no se cansan de abusar de los demás", sentenció Ender.

Por otro lado, instó a sus seguidores a no creer nada que no salga de sus cuentas oficiales.

"Nada que no salga de mis cuentas oficiales viene de mí. Siempre busquen donde estoy y verifiquen antes de caer en engaños o estafas, cualquiera que sea la noticia. No compren productos o crean historias que no estén en ESTA RED SOCIAL. Los quiero

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio