Erika Parker disfruta su proceso

La exguerrera y empresaria Erika Parker confesó que por mucho tiempo le costó comprender que la perfección no existe y que lo más importante es el proceso para poder lograr sus metas. Y es que la modelo está disfrutando su proceso, gozando de cada paso que da en equipar y arreglar su salón de belleza, que, aunque no está terminado se alegra por cada espacio que tiene.

“Me tomó tiempo aprender que la perfección no se da en un chasquido de dedos y que no es lo más importante del proceso (y no es que no lo supiera) pero no es tan fácil asimilar las cosas y aplicarlas a la realidad de mi vida sobretodo con metas y sueños tan grandes… hoy me tomo mi tiempo para disfrutar de mis proyectos, y procesar lo que aprendo de ellos en el camino”, expresó Parker en su red social Instagram.

Añadió: “Por mucho tiempo fui tan estricta e inflexible conmigo que a veces solo me causaba amarguras por querer hacer todo -Perfecto-y comenzar cuando todo estuviese Perfecto”.

Erika tiene un salón especializado en cuidado capilar especialmente el de los cabellos afro rizados, cuero cabelludo y cabellos sanos.

