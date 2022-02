Erika Parker sufrió el ‘síndrome de impostor’

El fallcemiento de la exmiss Cheslie Kryst ha sacado las confesiones más profundas de algunas exmises del patio que muchos desconocíamos.

Una que se atrevió a confesar que sufrió el “síndrome de impostor” cuando participó en el Señorita Panamá fue Erika Parker.

Publicidad

En sus historias de Instagram Parker confesó: “yo tuve síndrome de impostor durante el Señorita Panamá, no es fácil, pero todo parecía y aparentaba estar bien. Nadie sabe, nadie nunca supo, uno se cansa, es agotador hasta que tienes la fortaleza de cambiar hábitos, romper barreras y confiar en ti".

Añadió que en su experiencia, nunca se le olvida cuando quiso hablar del tema y expresar cómo se sentía, y se lo dijo a la persona más cercana a ella, en ese momento a su novio, “lo primero que me dijo fue 'te vas a poner así porque no ganaste una corona'”.

Según Erika, en el momento ni pensaba en el certamen. “Para ese momento había reaccionado que mi cuerpo estaba cansado sin sentido, dormía todo el día, y en serio no tenía ganas de hacer nada, mis pensamientos no los recuerdo, pero sí lo sentía reflejado en mi cuerpo, incluso el doctor me dijo que no tenía nada".

Los especialistas definen el síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, como un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir; así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. De hecho, algunos investigadores la han vinculado al perfeccionismo, sobre todo en mujeres.

Algunos de los síntomas que presenta el trastorno son:

- Creencia de no merecer los propios logros, que no son justos; los consideran debidos a la suerte, o a que los demás les han ayudado.

- Incredulidad en las propias capacidades.

- Temor constante a ser descubierto como un fraude.