"Escuela Imparables" empodera a las mujeres de Latinoamérica

E! Entertainment anunció el estreno de la tercera entrega de su producción original “Escuela Imparables” el primer reality de competencia de Latinoamérica de empoderamiento femenino, protagonizado por mujeres reales. bajo la conducción de la aclamada presentadora, activista y ex Miss Colombia Daniela Álvarez, además de la participación de la modelo argentina Valentina Ferrer.

15 mujeres emprendedoras de diferentes países de América Latina, con múltiples talentos, innovadoras empresas y todo el entusiasmo se dieron cita en la Ciudad de México para buscar su lugar en esta exclusiva escuela que solo admite a 10 estudiantes.

Luego de dos días de intensos retos, solo 10 mujeres obtuvieron su lugar para recibir mentoría de primer nivel y competir por el atractivo premio de $20.000. No puedes perderte todas las emociones que se vivieron en los 2 primeros episodios de esta serie de competencia única.

Capacitación en marketing digital, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, levantamiento de capital, product planning, responsabilidad social, y mucho más serán sólo algunas de las mentorías que se expondrán a lo largo de 12 episodios.

Valentina Ferrer habló con este medio y contó sobre su participación en este proyecto que empodera a las mujeres en Latinoamérica.

¿Qué significó para ti formar parte de este reality show?

Ser parte de este reality show fue como encender un nuevo motor en mi vida. Cuando me invitaron y me propusieron participar, no lo dudé ni un segundo. Me entusiasmó la oportunidad de contribuir y aprender, especialmente apoyando a mujeres que están genuinamente comprometidas con perseguir sus sueños, esforzándose y mostrando una verdadera pasión por lo que hacen.



Considerando tu experiencia como empresaria y tu pasión por el tema, ¿cuál crees que es la lección más importante que pudiste transmitir a todas esas emprendedoras ambiciosas que, al igual que tú en su momento, sueñan en grande?

Sin duda, la lección fundamental radica en la confianza en sus propias aspiraciones y en su capacidad para materializarlas. Les insto a que se enfoquen en sus objetivos con determinación y que no se desanimen ante los obstáculos. Es crucial demostrar que un "no" puede convertirse en un "sí" y que aprender a analizar situaciones es clave. Asimismo, enfatizo la importancia de conocer a fondo lo que están emprendiendo, ya sea un producto o un servicio, tratándolo como su propio hijo. Cuanto más comprendan su proyecto, mejor podrán ubicarlo, trabajar en él, y explicarlo de manera efectiva.



¿Cuándo te diste cuenta de tu pasión por el mundo empresarial y tu deseo de sumergirte en él?

Desde una edad temprana, alrededor de los 14 o 15 años, siempre me atrajo la idea de administrar mi propio dinero. Me gustaba tener independencia financiera desde joven. A medida que fui creciendo, empecé a crear empresas o a tener esa aspiración. Además, siempre tuve el sueño de ser madre y de dirigir mi propia empresa. Por lo tanto, fue un proceso de autoexploración, entendiendo cómo visualizaba yo una empresa que se mantuviera a largo plazo y que estuviera alineada con mis verdaderas pasiones. La alimentación siempre me ha apasionado, siendo una amante de la cocina. Por lo tanto, buscar algo en ese ámbito se convirtió en un proceso natural para mí.



¿Quiénes fueron tus mentoras o referentes al iniciar tu trayectoria como empresaria, quienes estuvieron contigo para brindarte apoyo y seguir impulsándote?

Al iniciar mi camino como empresaria, tuve la fortuna de contar con inspiradoras mentoras y referentes que me brindaron su apoyo. En el ámbito empresarial, Carmen Busquets ha sido una figura destacada que ha sido una verdadera guía para mí. Por otro lado, en el aspecto personal y de maternidad, siempre he admirado a mi madre y he aspirado a seguir su ejemplo. Además, he tenido la suerte de encontrar a muchas mujeres valientes y determinadas en mi camino, cuyas historias y personalidades resonaban conmigo. Ellas me demostraron que ser independiente no solo es un juego de palabras, sino una actitud genuina hacia la autonomía y el éxito. Su ejemplo me impulsó a seguir adelante con determinación y a aspirar a ser como ellas.



Como invitada especial en este episodio de Escuela Imparables, has tenido la oportunidad de observar de cerca el camino de las participantes. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cualidades que crees que debe poseer la ganadora de Escuela Imparables?

Una de las cualidades fundamentales que considero debería tener la ganadora de Escuela Imparables es la determinación de no rendirse bajo ninguna circunstancia. Es crucial tener en claro que el camino hacia el éxito es un proceso arduo y no exento de desafíos. Ganar el premio marca un hito importante, pero no significa que el trabajo haya terminado. Es esencial pensar en grande y no conformarse con lo mínimo. La capacidad de vislumbrar más allá de los obstáculos y mantener una mentalidad de crecimiento continuo es esencial para triunfar en cualquier emprendimiento.

