Espera seguir viajando y trabajando

La exparticipante del Esto es Guerra Frieda 'Daluna' Kraemer está muy segura de lo que desea para este año, siendo su primer objetivo seguir trabajando para tener lo suyo.

La noche del miércoles, la influencer se abrió con sus seguidores, en su cuenta de Instagram, para responder algunas preguntas, y dijo que para este 2021 desea bajar de peso, y seguir sumando.

“Para este año, si Dios me lo permite, espero seguir viajando, seguir comiendo, seguir trabajando. Quiero bajar como 10 libras”, expresó la panameña.

Al ser preguntada si alguna vez se ha ofendido por los mensajes vulgares que le hacen sus seguidores, dijo que ella no le presta atención. “Yo no soy una persona que anda por ahí ofendiéndose o buscando de que ofenderse. Trato de mirar y pasar encima a todo. Estoy feliz con mi vida y sé que amo y que no”, expresó Daluna.

Sobre el tema de Arcángel y Anitta, donde este último aseguró que ciertas mujeres no podían exigir respeto a los hombres cuando "se pasan el día enseñando el cu***”, mencionó que el estadounidense no puede ir a una playa, entonces. “Me parece que Arcángel no debe ir a una playa, va a estar superbravo, dolido… mujeres mostrando el cu**”, manifestó.

Por otro lado brindó consejos para adelgazar y hasta opinó de las declaraciones de Megan y el príncipe Harry. "No me sorprende, no sé quién quedó sorprendidos... quizás ustedes hasta ahora están conociendo la realeza inglesa y su historia. No es la primera vez que apuntan que son racistas", dijo.

Por último, añadió que ella es interesada, si interesada a seguir trabajando.

“Soy interesada y sencilla, no soy una persona que anda sin interés en la vida. Todos los días estoy interesa en trabajar más“, sentenció.