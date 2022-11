Esposa de Andrés García revela que está grave; su vida es complicada

Andrés García reveló que padece cirrosis y, durante este tiempo, ha detallado los síntomas de la enfermedad. Ahora su esposa Margarita Portillo dio todos los detalles en un entrevista, en donde contó que tiene una afectación en los pulmones y está grave.

Ella reveló que además de estas complicaciones, tiene un absceso en una pierna, el cual está hinchado, “Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones. Llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicada. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy, muy hinchadas”.

La mexicana dijo que empeoró su salud por comer pollo frito y beber alcohol. Esta situación aconteció tras días sin él, pues antes lo había cuidado constantemente, “Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol, porque él lo pidió. Eso complica el cuadro”.

Recalca: “Presenta mucha diarrea, porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola”.

Aseguró que el actor vive mal, en un estado deplorable y que además se había portado mal con ella a pesar de que lo cuida. Por tres semanas no supo de él, hasta que se enteró que estaba mal, tirado en su habitación, “Allá hace cosas que no son convenientes para su salud. Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo”.

“Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar. Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable”, agregó y reiteró que tienen neumonía y que necesita oxígeno.

Para finalizar, Margarita dijo que por ahora Andrés García estará en su casa, “Tiene neumonía y necesita oxígeno. Intenté que esa persona -otra expareja del actor- se hiciera responsable, pero simplemente lo dejó ahí botado, sabiendo que allá en la playa nadie se queda a dormir con él. Yo aquí en mi casa le puedo traer un enfermero, y no me despegó de él”.

