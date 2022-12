Esposa del protagonista de Avatar casi lo deja por borracho y peleón

Sam Worthington, el reconocido actor de Avatar, se sinceró sobre los malos momentos que pasó tras el estreno de la película y aseguró que su mujer casi lo deja por llevar una vida desordenada.

LEE TAMBIÉN: Japa activa la Teletón; a pesar del derrame brindó su apoyo

Publicidad

Peleas con paparazziz, arrestos y hasta el ultimátum que recibió de su esposa fueron algunos de los detalles que reveló el actor, sin embargo, señala que actualmente su vida está en un mucho mejor momento y puede dejar esto atrás.

Worthington habló sobre los complejos momentos que pasó tras el estreno de Avatar en el 2009. Después de todo, muchos esperaban que se volvieron una de las estrellas de la década, considerando el éxito de la cinta de James Cameron.

El actor australiano señala que "perdió el control de su vida" y que estó afectó duramente a su carrera y posición en Hollywood. Según explica, comenzó a beber alcohol en gran medida, generando una gran dependencia.

"9 de 10 personas no se daban cuenta. Podían olerlo en mi, pero no se daban cuenta al verme. Seguía haciendo mi trabajo. Solo que no creo que lo hacía muy bien", comentó el famoso.

Aunque seguía trabajando, el alcohol lo hizo bastante errático. En un momento comenzó a pelear con los paparazzis que lo seguían y en 2014 fue arrestado por golpear a uno de estos. Aunque se resolvió fuera de la corte, esto le dio una mala reputación en Hollywood.

El actor de Avatar también vio como su vida personal se vio afectada. "Puedes hacer lo que quiera, pero yo no estaré a tu lado", fue el ultimátum que le dio su esposa. "Me lo dijo con amor, no con rabia ni decepción", señala el actor del momento.

Ese fue el momento en el que el actor decidió que debía cambiar su vida. Hoy, Sam Worthington lleva 8 años sobrio y se prepara para volver a la cima de la industria con el tan esperado estreno de Avatar: El Camino del Agua.

Contenido Premium: 0