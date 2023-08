¿Está enfermo? Luis Miguel procupa a sus fans tras ataque de tos

El cantante Luis Miguel mantiene preocupado a sus fans, esto luego que sufriera ataque de tos en pleno concierto. Todo se da tras los rumores de una supuesta enfermedad de las vías respiratorias que lo llevó al hospital en plena gira antes de comenzar sus presentaciones en Chile.

LEE TAMBIÉN: Bad Bunny calienta las redes con más escenas de la peli Cassandro

Publicidad

Pese a los rumores de una supuesta hospitalización, el intérprete se presentó en el Movistar Arena de Santiago de Chile anoche para cumplir con su compromiso frente al público.

En TikTok se compartió un video del segundo concierto que Luis Miguel ofreció en Chile, donde se puede ver al intérprete con ataque de tos, por lo que en redes sociales los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, destacando el profesionalismo con el que ha afrontado la faringitis que padece.

Mientras cantaba “Hasta que me olvides”, el cantante tuvo un ligero ataque de tos que fue percibido por los asistentes al show. Sin embargo, a pesar de sus problemas de salud, dio su mayor esfuerzo para alcanzar los tonos de las canciones.

Como era de esperarse hubo muchos comentarios del tema: “Eso es un profesional con todas las letras. Arriesgando su propia salud no le falla a sus fans y está plantado sobre el escenario como el rey que es”, “El público está más sano que Luis Miguel jajaja!! Igual lo amamos! Que se acueste mañana y le cantamos y él nos mira”, “No me importaría que Luis Miguel no pudiera cantar en concierto… con verlo me conformaría”, “Pobre tiene tos. Que lindo sería cuidarlo”.

Por el momento, ninguna persona del equipo del cantante ha dicho algo que confirme el estado de salud de Luis Miguel.