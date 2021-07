Está vacunada, agradeció las atenciones durante el proceso

Luego de pasar un mal momento al intentar ponerse la primera dosis de vacuna AstraZeneca, hace algunos días, la expresentadora Estefanía Varela, por fin pudo hacerlo.

La famosa expresó su alegría, tras poder lograr su objetivo. Se vacunó en el Estadio Rommel Fernández, donde destacó que la atención fue muy buena y se mostró agradecida.

Recordemos que hace unos días, Estefanía se quejó, en las redes sociales, porque no le dejaron vacunarse, debido a que aparecía en el sistema con el día seis de la cuarentena por COVID-19, todavía. Posteriormente, tras desahogarse y expresar su molestia al Ministerio de Salud (Minsa), la entidad la llamó y le notificó que le aplicarían la vacuna.

“La muchacha que nos atendió hoy (viernes) fue muy atenta, muy profesional, la amé. Porque al principio estaba lo de los 30 días, yo le expliqué y ella preguntó, yo estaba lista que si no se podía, normal, pero me trataron bien, y estoy agradecida porque me voy a vacunar”, dijo la bloguera, quien documentó todo su proceso a través de su Instagram.

Varela manifestó que tras colocarse la vacuna se sentía malestares manejables.

“Me duele el cuerpo, se siente como rompehuesos. Sudé esa vacuna”, expresó la expresentadora.