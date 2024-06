Estefana, con todos los efectos secundarios de los antiepilépticos

La artista Stephanie Ruiz, conocida como Estefana, volvió a referirse a su situación de salud, confesó todo lo que está pasando.

Semanas atrás, ella reveló que pasaba por momentos agridulce, y es que luego de terminar su reconstrucción mamaria se le detectó un tumor en la cabeza, posteriormente, fue sometida a una radiocirugía, dos horas después sufrió algunos efectos secundarios, dejándola sin la movilidad en la pierna derecha.

Bueno, hace alrededor de seis días, informó que volvió a caminar y manejar “bici” y agradeció a todos por los mensajes de apoyo.

LEE TAMBIÉN: Juanpi Dolande no le gustó comentario de Fufo Quirós sobre el IPHE

Hoy, visiblemente afectada, comentó que, con ya su tumor desinflamado, no puede pensar bien y está teniendo trastornos obsesivos compulsivos.

“No tiene sentido. Tengo un tumor en la cabeza, ya me lo desinflamaron, ya puedo caminar, pero no puedo pensar, no puedo ser una persona normal y tengo trastornos obsesivo compulsivo y atracones compulsivos, no puedo parar de comer hasta que vómito... Estoy teniendo todos efectos secundarios de los antiepilépticos y esteroides”, manifestó en un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, señaló que ahora tiene cambios de humor, no puede pensar bien y anda drogada todo el tiempo.

En tanto, mencionó que cuando una persona quiere ayudar, que lo haga y tomé la iniciativa, pues no se sabe si la otra persona va a pedir el apoyo.

“Cuando quieran ayudar a alguien ayúdenle, porque a veces esa persona no puede avisar… Estar, hazla algo, toma responsabilidad”, sentenció.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio