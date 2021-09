Estefana tuvo su primera vez

La cantante panameña Estefana, cuyo nombre real es Stephany Ruiz, está demasiado feliz, pues por primera vez alguien hace un gesto tan lindo por ella, de tatuarse su nombre.

“Me acaban de mandar una vaina que me explotó la cabeza”, dijo la artista en un video en su cuenta de Instagram.

A Ruiz le enviaron una fotografía de un tatuaje con la siguiente frase “Soldado de Sonrisa Ruiz”, hecho que la emociona mucho.

Stephany, quien está luchando contra un cáncer de mama, tomó su tiempo para explicar que antes de llamarse Estefana se apodaba “Sonrisa” y del por qué cambió su nombre.

“Mi nombre es Stephany Ruiz, porque mucha gente no sabía escribir mi nombre y fue como sonrisa y así estuve como 10 años. Hace unos meses me cambié a Estefana, porque así me llamaba mi abuelo y quería que este fuera mi nombre artístico”, expresó Estefana.

Sobre el tatuaje dijo: “Me acaban de mandar algo, la cosa más cool, es la primera vez que alguien se tatúa mi nombre... me representa... hasta se me quitaron las náuseas de la emoción”.