From estrena una segunda temporada de lujo por Universal Premiere

El 15 de octubre se estrena la segunda temporada de From, considerada por el escritor Stephen King como una de las mejores series de terror, en exclusiva por Universal Premiere de Universal +.

From, serie que se enfoca en los habitantes de un enigmático pueblo fantasma y el peligro de ser asesinado por criaturas, estrena su segunda temporada. En esta nueva entrega habrá nuevos personajes y la tensión aumentará. ¿Serán resueltos los misterios, asesinatos y desapariciones?

Los actores de esta prestigiosa serie contaron sus expectativas de participar en el proyecto, situaciones y brindaron un abrebocas de lo que podremos esperar.

Catalina Sandino

Estuviste nominada a un Oscar en 2004 y casi 20 años después Ana de Armas se convierte en la tercera latina en ser nominada a este premio, ¿este evento cómo te hizo sentir junto a la nominación de Ana de Armas? Y ¿qué piensas de la película?

Bueno yo estuve trabajando con Ana cuando ella recibió la nominación de Blonde, y hablamos de lo importante que era su nominación y haya logrado algo tan importante para las latinas, ella represento a Marilyn Monroe, quien es un icono muy americano, y ella es cubana, y lo logró de una manera hermosa, yo estaba muy orgullosa de ella, y todavía lo estoy, por lo que ella hizo, porque eso va a cambiar la forma en la que nosotros adquirimos nuestros trabajos; no porque seas latina tienes que representar a ciertos roles, somos actrices, podemos representar lo que sea, muéstrame tus habilidades y si eres suficientemente bueno, vas a poder tener la oportunidad; así que creo que lo que hizo Ana es pionero y agradezco lo que ella hizo, su representación fue espectacular, así que estoy muy feliz por ella.

¿Cuál fue para ti el mayor reto dentro de esta historia de terror?

Creo que a lo largo de la temporada tú ves muchos tipos de retos diferentes, se trata de mantener ese tipo de emoción durante la historia, y lo que esta necesita; fue un reto, porque no solo se trata de estar asustado, se trata de reaccionar frente a situaciones como ver a tu esposo chocarse frente a una casa, llegar a donde tus hijos y lidiar con una realidad en donde ves monstruos cara a cara; creo que fue una temporada muy divertida de realizar pero así mismo también fue muy retadora, pero fue divertida.

¿Cuál es tu teoría de lo que verdaderamente está pasando en la serie?

Catalina Sandino

Bueno, han habido varias cosas, le contaba a otra persona que mi hijo y yo fuimos a una de esas madrigueras, porque él me hizo ir, y ahí empezamos a teorizar juntos, cosas locas; pero cuando termine esta temporada, empecé a pensar, “qué tal si, estamos muertos, no sé, y tal vez re encarnamos en las personas que estaban ahí”, es decir creo que estaba delirando y eso no va a pasar nunca pero yo le dije eso a John el creador, “esta es mi teoría” y él me contestó “okay”, él es ese tipo de personas que no te dicen si vas por el camino correcto o incorrecto, solo me contestó: “okay, bien, esa es tu teoría”, y ahí le pregunta “¿estoy un poquito en lo cierto?” y me dice: “tal vez si, tal vez no”; él es ese tipo de personas que te dejan seguir imaginando cosas; cuando esta temporada se termina, se termina con situaciones que hacen que mi mente se vuelva un poco más loca, así que no se, son muchas cosas las que pueden pasar en ese pueblo.

Eoin Bailey

No sé porque pero, evado todas las teorías, ni siquiera lo discuto con amigos, ni con ningún amigo mío que sea amante del show, yo simplemente le digo, “no, no, no lo hago”, y creo que la razón es por defensa personal, porque la historia es tan complicada por ella misma, que quiero tener la versión actual de la historia, y lo que vamos experimentando como personajes, de guion a guion, prefiero solo tener esta claridad y no adentrarme en muchas teorías, así que soy un poco estricto con esto.

¿Tienen un episodio favorito o momento favorito dentro de esta segunda temporada?

Yo si tengo un episodio favorito, creo que es el 6 o el 7, el cual va a ser espectacular, no puedo darte spoilers, pero si tengo mi episodio favorito, y uno de estos va a ser increíble, no puedo esperar para verlo, y ver como lo hicieron, porque hay mucha producción, así que no veo la hora de ver como lo desarrollaron todo junto.

¿Qué opinan de como en la serie las personas se ayudan entre ellos mismos, incluso en las situaciones más adversas, como por las que pasan sus personajes?

Catalina Sandino

Yo creo que es innato de la humanidad ayudarse entre ellos en este tipo de situaciones, cuando estás encerrado en un pueblo y solo debes encontrar la manera de salir de allí; no importa que tan loco o bizarra sea tu idea, solo tienes que intentarlo y ver si funciona, porque las personas han intentado muchas veces salir de ese pueblo y han fallado, pero qué pasaría si esa idea loca de construir una torre, o de ver hacia dónde van los cables y ver si te guían a algún lugar, llega a funcionar. Así que mantener la esperanza de volver a la normalidad, volver a ver a la familia y a la humanidad, tener la esperanza de volver a la vida normal, incluso pensando que nadie sabe si el pueblo volverá a ser normal alguna vez, después de haber experimentado no sé por cuantos años o meses, sin saber si puedes volver a ser la misma persona, de hecho creo que nunca lo volverás a ser, porque en definitiva ya vas a ver la vida de manera muy diferente, después de esa experiencia ya eres una persona completamente diferente.

Eoin Bailey

Quiero agregar a algo que mencionó Catalina, y es yo nunca me pongo emocional en cuanto a nada que tenga que ver con autocompasión en la vida, pero si me pongo emocional cuando veo que personas que amo se ayudan entre sí, y colaboran cuando las cosas están difíciles, eso me parece muy conmovedor, y hay gran parte de esto dentro de la serie, un balance entre el miedo y el terror, siento que es como un pie de manzana, necesitas lo dulce y lo salado, para poder balancearlo, necesitas las dos cosas para poder hacer lo que sea, muy bien hecho, y la serie tiene esto, creo que eso es la grandeza de las personas y su ayuda entre unos y otros, eso es lo realmente bueno.

¿Cuál ha sido el mayor reto para Tabitha y Jim en la segunda parte, pensando en lo que ya enfrentaron en la primera temporada?

Si, y tener la familia a salvo, ellos tuvieron una pérdida de niñez y creo que eso rompe a una familia de una manera que es irrompible, y cuando estás lejos de tu familia tienes la necesidad de cuidar a tu esposo, a tus hijos, especialmente en el momento que ellos están, es un reto mantener a la familia unida y con suerte de sobrevivir al día a día.

Eoin Bailey

Volver a estar juntos, porque estuvimos realmente separados y por un periodo de tiempo no sabíamos si el otro estaba realmente vivo o si nos íbamos a volver a ver, el poder reunirnos ha sido el mayor reto durante esta segunda temporada.

¿Hubo algún cambio personal en sus personajes, desde la primera temporada a la segunda?

Como estaba diciendo antes, yo siento que mi personaje es muy consistente en sus acciones, durante la primera temporada vemos una madre que está soltando a sus hijos, está dejando de sobre protegerlos tanto, porque se está dando cuenta que no es saludable para ella, ni para ellos, son niños buenos, entonces porque no darles ese espacio para ellos poder ser; y en la segunda temporada van a ver una mamá diferente, donde ella está aprendiendo de sus hijos, ellos hablan de miedos, situaciones, y eso resuena mucho en ella, y creo que tiene sentido, debido a lo que ella ha venido viviendo, entonces creo que es una continuidad de crecimiento como madre y como esposa; como esposa es algo diferente que con respecto a sus hijos porque es una continuidad con sus hijos pero con un Jim que está en otro nivel; son crecimientos diferentes en los dos ámbitos, porque son problemas diferentes, ya que son perspectivas diferentes de vida, ella cree en algo, él no cree en nada, es simplemente un matrimonio diría yo.

Eoin Bailey

Para Jim la primera temporada fue un choque de ver que era ese lugar, a donde habíamos llegado, solo intentando entender dónde nos encontrábamos, y ahora que el tiempo ha pasado, y tampoco ha sido mucho, así hayan sido algunos años de creación, en la historia solo ha pasado un mes y medio, pero estoy seguro que el tiempo se siente más lento en este lugar, seis semanas o dos meses, se sienten como un año; pero Jim está encontrando un foco y buscando la capacidad de encontrar un plan para salir de ahí, y enfocarse en eso, más allá de estar mirando alrededor, y a todas las direcciones intentando descubrir que es todo esto, más bien busca concentrarse en la idea de entender el lugar y poder salir de allí.

Eoin Bailey

La familia de Matthew siempre esta cerquita a la frustración, porque no encuentran la manera de salir de este pueblo; ¿Cómo creen que frente a todas estas situaciones Jim y Tabitha logran mantenerse con un poco de esperanza para sobrevivir?



Mantener a la familia junta, no puedo ver nada que tenga más valor que esto, el poder de mantener los lazos familiares unidos, los niños necesitan a sus padres, los esposos se necesitan entre ellos, tener a nuestros seres queridos cerca, esto es lo más importante, independiente de una carrera o una profesión y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para mantener a su familia unida; así que eso mantiene el verdadero norte para mi dentro de la historia, y lo hace claro y conciso, que es lo que más aprecio.

Este es un show que va más allá de las expectativas de todos, así que en ese sentido quiero volver al comienzo y preguntarles ¿qué los cautivo de la historia en primer lugar? Y ¿han cumplido el objetivo y las expectativas que tenían desde un principio? ¿Cómo ha sido la evolución y los retos de este proyecto?

Lo que me cautivo de la historia fue la relevancia de lo que estaba pasando en ese momento, fue durante pandemia cuando todas las personas estaban encerradas en sus casas y no podían ver a otras personas por el virus, todos tenían miedo; así que vi algo diferente y sentí que esta historia tenía mucho sentido, que hay depredadores humanos y creaturas que acechan a otros humanos; ya sea una historia de vampiros o algo parecido, todo se trata maso menos de la misma cosa, y es lo que pasa en la vida; y está pasando ahora y probablemente siempre ha pasado y siempre pasará, es simplemente como lo enfrentamos y como nos mantenemos con la dignidad intacta a medida que va pasando este camino; así que noté que era algo con lo que podía conectar y se ajustaba más a algo afín a mí del momento, más allá que realizar una comedia de amigos, sentí que era el camino correcto, y parece que las personas se han conectado a través del mundo y es lindo ver como se ha desarrollado el proyecto y ver cómo somos visibles, al contar una historia que tiene un efecto en las personas, gracias por tu pregunta.



