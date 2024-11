Evelyn y Joel se comprometen

La pareja de instagramers Evely y Joel López decidieron dar un gran paso y unir sus vidas en matrimonio, así lo compartieron con sus seguidores.

Lo que empezó y creyó Evely que era un paseo en helicóptero, terminó en la orilla de la playa con una letras que decían en inglés “Cásate conmigo”.

Según detalló, llegó a creer que este día no llegaría, pero entregándole más amor a su relación, entendieron que el ego y orgullo solo destruyen lo que se ama.

“6.11.24 un día muy especial que quedará marcado para siempre y tengo fe que podremos con todo, en este nuevo camino, con mi futuro esposo ya ahora si con papeles, puedo decir que no me arrepiento de los sacrificios ni los obstáculos que hemos pasado, todo eso solo nos hizo más fuerte, te amo demasiado y desde que te conocí vi en ti tantas cosas bonitas por la que decidí quedarme contigo y tener una familia, tienes muchas virtudes, tienes muchas cosas hermosas en tu corazón, no dejes que nadie intenté convencerte de lo contrario, solo tú tienes el poder de demostrarte a ti mismo de quién eres realmente”, expresó la tatuadora profesional.

