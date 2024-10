Ex de JLo afirma que ella iba a las fiestas de aceite de bebé de Combs

El ex esposo de la famosa Jennifer Lopez , Ojani Noa, reveló que ella está entre los famosos que acudieron a las controversiales fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs. En este caso, de acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, el rapero organizaba eventos, llamados ‘Freak Off parties’, en sus hoteles de lujo o enormes residencias.

Tal como se ha dicho hasta ahora, eran “espectáculos de terror” en los que había droga y el magnate de la música supuestamente obligaba a mujeres a tener encuentros sexuales y participar en orgías. Por dichas acciones, entre otras, el cantante fue arrestado el pasado 16 de septiembre y actualmente espera un juicio por tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas para ejercer la prostitución.

Ojani negó que él haya participado en las ‘freak off parties’ de ‘Diddy’ Combs , sin embargo, sí la implica a ella.

“Para aquellas personas y medios de prensa que me han preguntado si yo alguna vez fui o participé en las famosas fiestas del pedazo de mierd… (‘Diddy’) ‘Freak Off parties’: No y no. Nunca”, escribió en su perfil de Instagram.

“Pero mi ex mujer, (Jennifer Lopez), conocida como JLo, sí. Pregúntenle a ella. Oh, y pregúntenle, por los ‘sex tapes’, los 734 dildos y las 1000 botellas de aceite para bebé”, recalcó.

Para hablar del caso, el actor subió una imagen que está titulada como Lista de invitados a la fiesta de ‘Diddy’. En ella, aparecen cuatro columnas con diversos nombres, entre ellos el de la intérprete de "El Anillo", el de Bad Bunny, Beyoncé, Justin Bieber y Leonardo DiCaprio.

Ojani Noa compartió una serie de fotografías en las que Jennifer Lopez aparece junto a Sean ‘Diddy’ Combs , en algunas a solas, y en otras acompañados de otras personas, aparentemente en una fiesta.

Por el momento no queda claro si el listado se refiere a presuntos asistentes a las ‘Freak Off parties’ a las que Noa hace referencia en su post. Tampoco especificó de cuándo son las fotos ni en qué evento se capturaron.

Hasta el momento, la cantante JLo no se ha pronunciado acerca de las imputaciones del modelo, de quien se separó en 1998.

Según el medio Us Weekly, en 2016 un árbitro designado por el tribunal dictó una orden judicial permanente que prohibía a Noa “criticar, denigrar, hablar negativamente o menospreciar de cualquier otro modo” a Lopez.

Dentro de lo que dijo, recordó cómo empezaron las mentiras de la Diva del Bronx. “Cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante El Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum”, mencionó y después añadió: “Yo en fines de semana que terminaba de trabajar, me iba a Miami o Nueva York para estar con ella. Ahí en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños”, alega.

La actriz comenzó a salir con Combs en 1999 tras conocerse en el set del videoclip de la canción If you had my love, y rompieron luego de dos años juntos, en 2001.

