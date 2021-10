Exhorta a los hijos que amen y respeten a sus padres

La presentadora de Hecho en Panamá, Elvia Muñoz, conocida como “La Chichi de Papá”, mandó un mensaje alto y claro sobre el amor a los padres: “Vivan a sus papás, el tiempo que Diosito se los preste”.

La famosa, en su cuenta de Instagram, dedicó unas lindas palabras a su fallecido padre, Néstor Enrique Muñoz Díaz, y recordó aquellos bellos momentos con él. Además, aprovechó para dejar una reflexión a los hijos para que amen y den lo mejor a sus padres, en vida.

“Mi Papá, Nestor Enrique Muñoz Díaz, el héroe de mi vida; hoy (el 13 de octubre) hace 7 años partió al reino de los cielos. Fue muy triste, pensamos que no podríamos seguir adelante, pero aquí nos sigue acompañando... me encanta hablar de él, era de esos papás que ya no hay, no es que sea egocéntrica”, manifestó Muñoz, junto a una fotografía de su progenitor.

Añadió: “Lo extraño mucho, no tienen idea; pero está en un mejor lugar, porque Dios así lo decidió. Pueden verlo a él, en el reflejo de nosotros sus hijos”.

Instó a respetar y amar a los padres. “Vivan a sus papás, el tiempo que Diosito se los preste, gócenlos, respétenlos, ámelos. El día que no los tengan, les hará mucha falta. Y sí, señores, Dios tiene un mejor plan para todos nosotros. Y con fe lo aceptamos, con la esperanza de que algún día lo volveremos a ver”, dijo.