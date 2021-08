¿Existe la crisis de los 40?, se pregunta Piky Zubieta

La querida Piky Zubieta, quien está pronto a llegar a los 40 años tiene una gran interrogate ¿Existe la crisis de los 40?.

“¿Existe la crisis de los 40?. La verdad es que a menos de un mes de llegar a esta cantidad de años vividos la ansiedad se me agudiza y trato de drenarla de diferentes maneras para no caer en una depresión”, dijo la influencer.

Publicidad

Añadió: “Sonará bobo, tal vez tonto o mejor dicho 'estas cosas NO se ponen en un Post'. Pero es mi realidad, y estoy en un punto donde todo me lo cuestiono”.

Contó que su hermana María Pía le dijo ya que no está sola y su amigo Anibal que deje de ver su vaso medio vacío.

“Mi hermano de corazón, Melvin, solo me escucha y me hizo caer en cuenta que yo me PANIKEO cada vez que estoy por cumplir años… pero este año es diferente: cierro la década que, según lo que he leído, debía ser la más productiva de mi vida... y como siempre, mi buen Paul me hace saber que él está para apoyarme. Aún así, el sentimiento. Concluye la etapa de la madurez y empieza la del envejecimiento”, expresó la blogger.