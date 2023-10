Exmujer de Dani Alves le desea lo peor y le dice violador

Dinorah Santana, exmujer del futbolista brasileño Daniel Alves, que presuntamente violó a una joven en la discoteca Sutton, dijo que es un violador y no quiere saber más de él.

Santana se mostró muy enfática con el deportista y declaró en el programa de Cuatro, 'Cuatro al día', que "él había muerto" para ella. "Para mí él no existe, para mí ha muerto. Siempre he agachado la cabeza, nunca he hecho espectáculos, nunca he hecho escándalos...", afirmó.

"Todo lo que hablé, y tengo los WhatsApps aquí, estaba orientado a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto... vas a tener prensa, vas a 'Di esto y esto. Cuando salgas de la cárcel, vas a decir esto y esto'", comentó Santana.

"Nadie me ha presionado, pero lo hice para ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado incluso cuando le he servido. Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad. Y él desapareció. Fue solamente así. Lo vi muy bien, muy arrogante".

De la misma manera, habló sobre el peso para sus hijos tras la fuerte acusación contra Alves.

"Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida". dijo la mujer.

Por otro lado, la última pareja de Alves, la modelo Joana Sanz, tuvo una postura clara. Quería pedirle el divorcio a esposo, sin embargo, ahora, después de unos meses, parece que la situación se ha estancado.

Además, los últimos rumores, tras el cambio de abogado de la modelo, apuntan a que ésta aún no ha dado el paso.

