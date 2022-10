Ezra Miller podría pasar 26 años en prisión; cada vez está peor

El actor Ezra Miller se declaró no culpable del cargo de robo con allanamiento de morada, tras ser acusado de hurtarle unas botellas de alcohol a un vecino en Vermont, Estados Unidos.

Según medios internacionales, dio su versión por videollamada en compañía de su abogada ante la Corte, que lo citó para que respondiera por el cargo de delito grave de robo y hurto menor.

Los hechos se originaron el pasado 1 de mayo, cuando un vecino lo denunció por el robo de varias botellas de licor en su residencia, que en ese momento se encontraba sin la presencia de sus habitantes.

En una investigación de la Policía, las autoridades aseguran tener elementos probatorios, a través de videos y declaraciones, que soportan dichas acusaciones. Por lo que, en caso de hallarlo culpable, podría ser condenado a 26 años de prisión.

Por lo pronto, el acusado aceptó la orden de mantenerse alejado de la residencia del denunciante, a la vez que se conoció que la próxima audiencia quedó programada para el 13 de enero.

Este no es el único escándalo en el que se ve envuelto el actor y músico, pues este año también fue señalado de alteración del orden público y acoso en un bar, así como comportamiento inadecuado con una menor de 12 años. Este último caso fue negado por Miller.

Respecto a su papel de Flash, Warner Bros. Discovery tendría ya al sustituto de Ezra Miller. David Zaslav quiere un universo y una compañía más ordenados, los nuevos informes indican que hay otro actor que reemplazaría a Miller en el papel de Barry Allen dentro del DC Extended Universe.

Según el insider My Time To Shine Hello, Warner Bros. Discovery tiene una lista de actores para sustituir a Ezra Miller como The Flash. Curiosamente, el primero de esa lista, el más importante para el estudio, es George MacKay.

Este joven actor es mundialmente conocido por haber liderado 1917, la película bélica y británica de Sam Mendes basada en la Primera Guerra Mundial. Según los informes de My Time To Shine Hello, el estudio decidirá finalmente quien asumirá el relevo de Miller cuando estrene la película.

