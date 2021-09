Fans quieren ver a Doralis con pollo nuevo y que sea más humilde

Aunque la conocida Doralis Mela pasa por un momento de tranquilidad y atrás quedó el revulú con su expareja, así como la polémica de que era una mujer tóxica, lo cierto es que cada vez que surge una publicación de ella le dicen que debe bajarle al ego y mostrar más humildad.

Luego que realizaran una encuesta en redes sobre una de las mejores presentadoras de Panamá, la gente comenzó a mencionar que ella era muy bonita, pero ya era hora que se buscara a alguien para que la ayude a olvidar el pasado con su expareja.

La Tepesita que hace poco dio a conocer que está cuidando mucho su salud para evitar cualquier percance a futuro, sigue en boca de todos por sus llamativas fotos, pero sumando críticas de personas que no les ha agradado como es cuando la conocen en persona.

"Ya es hora de buscar una parejita, sabemos que todo tiene un tiempo y ella se merece alguien mejor", "¿Cuándo la veremos con pareja?", "Se dejó a la soltería, es hora de buscar el amor", "Muy bonita y todo, pero la vez que la pude tratar me ignoró horrible y me miró por encima, hasta su ex me trató mejor", "La conocí en una iglesia y ni así saluda, bájale a los aires, las personas a tu alrededor lo notan niña", aseguraron varios seguidores.

Por supuesto, otros bromeraron con esto de ser una de las mejores caras del patio en pantalla y aseguraron que debía juntarse con el Yeyo Yemil, afirmando que ambos tenían pasados pugilísticos.