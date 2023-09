Farah lanza su tema 'BOBO'

Luego de tanto esperar, la cantante panameña-iraní Farah Shadí Hashemi Pamphil, conocida como Farah, por fin estrenó su tema "BOBO", que mezcla sonidos electrónicos con reggaetón.

De acuerdo con Farah, el sencillo nació en un estudio de la ciudad de Medellín, en Colombia, junto a los compositores Naobtz, Sly Fox y Alka. Resulta que, ellos comenzaron a compartir anécdotas de sus pasadas relaciones y fue ahí donde sale la inspiración de la letra de la canción.

Publicidad

"Eres como un semáforo que siempre cambias, un día me quieres y al otro te marchas, no eres un jugador para esta cancha, de verdad que cansas. Yo no sé la verdad ni por qué te respondo, si dije que no iba a hablar, ya borré todas las fotos y tus canciones del celular...", reza parte de la letra de la canción.

LEE TAMBIÉN: La Chorrera elige su reina de 12 de septiembre

El tema, que fue lanzado el pasado 1 de septiembre, cuenta con un video que fue grabado en Cerro Azul, ciudad de Panamá y en otro punto del país. El mismo está disponible en todas las plataformas digitales.

La artista se prepara para algunas presentaciones que tendrá este mes y en octubre en Ecuador.

Contenido Premium: 0