Fe y oración la mantendrá de pie tras la muerte de su padre

La vida puede cambiar en cuestión de segundos, y esto lo experimentó la exmiss Stefanie de Roux, quien compartió con sus seguidores por el triste momento que pasa actualmente.

Según detalló de Roux, el pasado 9 de febrero perdió a su padre, lo irónico es que asegura que en horas de la mañana habló con su progenitor, y ya en horas de la tarde no estaba con ella. “La vida te cambia de un minuto para otro. Hablé con mi papá el miércoles 9 de febrero en la mañana y, de repente, en la tarde ya no estaba físicamente con nosotros. Han sido días muy duros, pero hoy puedo escribir este post, porque aunque mucho dolor, tengo paz que no sufrió, que vivió al máximo su vida. La cantidad de enseñanzas que me dejó”, manifestó Stefanie.

La exmiss compartió varias fotografías de su padre, recordando aquellos momentos vividos junto a él, detallando que siempre lo extrañará, y que el dolor por su pérdida será menor, pero su fe y la oración la mantendrán de pie.

“Lo extrañaré por siempre, el dolor se hará menor según entiendo, pero mi fe y la oración me mantiene de pie. Agradecida por tantos recuerdos y momentos vividos. Te quiero papi, gracias por tanto”, concluyó de Roux.

Amigos, conocidos y seguidores le dejaron mensajes de condolencia y aliento para que siga adelante, recordando a su padre en los buenos momentos.