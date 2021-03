Feliz por el éxito de su tema ‘Estelar’

Sorprendida y feliz, así está la cantante panameña Marie Claire Marine, conocida ahora como Marie Crayyy, tras la gran aceptación de su nuevo estreno “Estelar”.

Según la artista, su tercer sencillo, que tiene un ritmo muy contagioso y tropical, fue inspirado en también istmeño Rubén Blades y Héctor Lavoe, el mismo se encuentra disponible en Spotify, Itunes y YouTube.“

“Estelar ha tenido un estreno que le hace honor a su nombre y todo gracias a ustedes. Sigan escuchándola y compartiéndola. Gracias Panamá”, dijo en su cuenta de Instagram la exparticipante del programa Vive la Música.

De acuerdo con Marie Crayyy, la letra es de su autoría, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Jonathan González, así misma grabación junto a Dominique Moreno.

Tras su lanzamiento, Marine ha recibido muy buenos comentarios, tanto de sus colegas panameños, así como los extranjeros.

“Cuando escuchó la canción y automáticamente me traslado a una cita romántica en la playa”, “Hermosa canción”, “Que voz con angelical”, “Lo más bello de la música”, “Te luciste, abrazo”, son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores.

Y es que, con tan solo a 48 horas de su estreno, el tema alcanzó más de 2,175 streams (cantidad de veces que la han escuchado) en Spotify.

“Estoy demasiada feliz, esto no sería posible sin ustedes, gracias a ustedes, a todos los que me han escrito… a todos los que han compartido y escuchado la canción, la verdad no tengo palabras, muchas gracias”, declaró Marine.

Recordemos que, para septiembre del 2020, la canalera lanzó su tema “Google Maps”.