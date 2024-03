Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia cinta de apertura

A tan solo un mes de celebrar la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, la Fundación IFF Panamá (FIP) anunció su cinta de ceremonia de apertura, se trata de "The Mother of All Lies" (5 de abril).

Esta edición, que se dará del 4 al 7 de abril, trae una poderosa selección de más de 25 películas, invitados nacionales e internacionales, cine al aire libre y un robusto programa dirigido a industria para fomentar el desarrollo del séptimo arte a nivel local y regional.

“The Mother of All Lies” narra un hito de la historia muy importante para el Reino de Marruecos en la época de los ochenta donde el temor se apoderó de sus calles, creando una red de mentiras y destruyendo cualquier evidencia, recuerdo o narrativa que pudiese llevar a la luz este profundo conflicto que vivió el pueblo marroquí, el cual se llevó numerosas vidas en una masacre sin precedentes y sin testigos oculares hasta el día de hoy.

“La idea de cómo concebimos el cine es la ventana que nos permite contar historias, que nos lleva a recrear y profundizar sobre nuestras raíces, nuestros orígenes, despertando emociones tan intensas, que fueron el canal para desarrollar esta extraordinaria narrativa”, comentó Karla Quintero, Directora Ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Panamá.

LEE TAMBIÉN: ‘La mejor despedida de vacaciones’

“The Mother of All Lies” ha recibido importantes reconocimientos en la mayoría de los festivales de su vasto recorrido. Destacando, el premio a la Mejor Dirección en la sección Un Certain Regard y el Ojo de Oro a Mejor Documental en Cannes 2023, siendo la selección de Marruecos para el Oscar a Mejor Película Internacional 2024.

La cineasta marroquí Asmae El Moudir investiga en su segundo documental el motivo por el cual solo conserva una fotografía de su infancia, y aún más intrigante, por qué la niña retratada en la imagen ni siquiera es ella misma. Decide explorar el pasado y sus misterios creando una réplica hecha a mano del barrio de Casablanca donde creció. Allí, comienza a interrogar las historias que su madre, padre y abuela cuentan sobre su hogar y su país. La verdad es difícil de enfrentar, pero en este documental a veces surrealista, El Moudir comienza a sacar a la superficie lo que es rea

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio