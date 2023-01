Festival Sundance estrena proyecto sobre la vida de Michael J. Fox

La plataforma Apple TV+ estrena este viernes en el Festival de Sundance, el certamen de cine independiente más reputado del mundo, un documental sobre la vida del actor Michael J. Fox, la estrella de la saga "Back to the Future", diagnosticado de parkinson hace 32 años.

Bajo el título de "STILL: A Michael J. Fox Movie", la sinopsis oficial define esta producción como el reflejo de "lo que ocurre cuando un eterno optimista se enfrenta a una enfermedad incurable".



El documental, cuya fecha de lanzamiento en el servicio de "streaming" de Apple aún no se ha especificado, repasa la vida de Fox en tres etapas muy diferenciadas: su niñez y adolescencia hasta incorporarse al ejército, su salto a la televisión y el cine, y su lucha personal contra el parkinson desde los 29 años.



Sus peripecias a los 16 tratando de abandonar la disciplina militar, sus aventuras en un minúsculo apartamento de Berverly Hills intentando llegar a la gran pantalla y su dominio de la industria de Hollywood en la década de los 80 y 90 son algunos de los momentos en los que "STILL: A Michael J. Fox Movie" fija el foco.



La narración, cuya voz pone el propio Fox (1961, Canadá), está conformada por grabaciones de archivo del actor así como por la recreación de otros momentos íntimos en una historia que se aleja del derrotismo y apuesta por el humor como antídoto a la enfermedad.



Fox abandonó la actuación en el año 2000, cuando los síntomas se hicieron más severos, y desde entonces se ha desempeñado como activista por la cura del parkinson a través de una fundación que porta su propio nombre.



La Academia de Hollywood condecoró al actor en noviembre con el galardón Jean Hersholt Humanitarian Award por su labor visibilizando a las personas que sufren su misma enfermedad.



El oscarizado cineasta Davis Guggenheim ("An Inconvenient Truth", 2006) dirige y produce "STILL: A Michael J. Fox Movie", una obra que no es la primera de su trayectoria en adquirir tintes de biopic, ya que estuvo detrás de "He Named Me Malala" en 2015.



Asimismo, el director recibió el Premio del Público al mejor documental Festival de Sundance en 2010 por "Waiting For Superman", una cinta que cuestionaba la idoneidad del sistema educativo estadounidense.



Guggenheim regresa este año al certamen por antonomasia del cine independiente con este documental sobre la vida de Michael J. Fox que volverá a proyectarse los días 21, 25, 27 y 29 de enero en salas oficiales de Sundance, repartidas por las ciudades de Salt Lake City y Park City.

