Finalista de Miss Grand, destronada por comportamiento inapropiado

La organización de Miss Grand International 2024 decidió destronar a la segunda finalista del concurso, Miss Myanmar, por comportamiento inapropiado, y la desaparece de sus redes sociales.

Pues le contamos que la delegada de Myanmar, segunda finalista del concurso rompió el silencio en sus redes sociales tras el escándalo formado por su equipo tras la final certamen celebrado el 25 de octubre.

Su propio director, SoeMin Tun, habría mostrado su descontento con el resultado. Al recibir la corona, Nyein fue confrontada por su director, quien incluso lanzó la corona al suelo en un arrebato de furia. La concursante quedó impactada y al borde de las lágrimas, se mostró visiblemente afectada, al instante su reacción se volvió viral en redes sociales.

Por lo que, tras días de aquel incidente, Thae Su Nyein aseguró que entregará a la organización la corona y la banda de segunda finalista, luego de no quedar satisfecha por no ganar los premios de National Costume y el Country of the year, el cual daba el pase a un grupo de semifinalistas por votos del público. Además, dijo que no tiene nada en contra de la ganadora Rachel Gupta de la India.

Antes de las declaraciones de Thae, la organización de MGI confirmó su destitución con la publicación de las fotos oficiales de la ganadora y sus cuatro finalistas, es decir, el puesto de finalista queda vacío en esta edición.

Sin embargo, este lunes, la organización publicó un comunicado sobre este hecho.

“La Organización Miss Grand International ha decidido revocar el título de segunda finalista a Miss Grand Myanmar 2024, la sra. Tahe Su Nyein, debido a su comportamiento inapropiado y a sus acciones que violaron varias normas. Es anunció se realiza para su información”, reza el comunicado.

