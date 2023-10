Firmes en su decisión... ¡Panamá no se vende!

Algunos famosos del Chollywood han dejado protestar en las redes para ir a las calles a manifestarse pacíficamente.

Una de ellas es Doralis Mela, quien expresa que no se quedará callada ni respaldará un contrato que nos perjudica.

“Amo mi país... crecí rodeada de naturaleza y me encanta disfrutar de ella. No puedo quedarme callada y respaldar un contrato que potencialmente nos perjudicará. Como panameña, tengo el derecho fundamental de protestar de manera pacífica, demostrando respeto y amor por mi patria, sin causar daño a nadie. Panamá posee una biodiversidad excepcional que debemos proteger como nuestro deber cívico. ¡Viva Panamá!”, destacó la presentadora de A lo Panameño.

La Tepesita, como también es conocida Mela, le aclaró a quienes le comentaron en redes que la van a botar por estar protestando, que ella está en todo su derecho de protestar pacíficamente.

Otro que no se ha quedado en casa de brazos cruzado ha sido el artista urbano Robinho, quien hizo un llamado al pueblo de ir a la calle para demostrarle a los gobernante que ellos no son dueños del país, Panamá es de todos, que no pueden firmar un contrato arbitrariamente.

“Esta es nuestra prueba de fuego, donde nosotros perdamos esta batalla, olvídense del país, porque ellos van hacer lo que les pique con el país”, afirmó Robinho.

A esta lucha que hoy lleva cuatro días, se sumado Rake Martínez, Elmis Castillo, Mayer, Marliere Sealy.

