Fisiculturismo le cambió la voz a Joseline. Ahora es más masculina

La conocida expresentadora y cantante Joseline Pinto reveló que el fisiculturismo le pasó factura a su cuerpo y una prueba de ello es su voz, que no volverá a ser la misma de antes.

Aunque muchos la hayan visto feliz por lo que hizo en su vida, lo cierto es que esta cultura de vida que dejó hace tres años no solo hizo cambios en su cuerpo, sino que afectó el tono de su voz y la frustró en cierta manera.

"A mí me cambió la voz hace como tres años oro competencias de fisicoculturismo, los que me conocen desde hace tiempo, sobre todo en Instagram, saben que yo participaba en concursos de canto y para mí fue un poco frustrante saber que más nunca voy a volver a cantar como antes, pero después de un tiempo lo acepté", dijo.

"De hecho hasta me daba pena hablar, gritar, porque tenía una voz muy masculina", recalca.

Joseline afirma que a pesar de este cambio no tan lindo para ella que es bonita, ha aprendido a aprovechar para sacarle ventajas.

“Ahora que hablo así, me gusta ir por la calle leyendo letreros. Mi primer trabajo fue de locutora de radio, no tenía esta voz, era como más chillona, pero ahora me gusta”, contó.

Asegura que le gustaría darle la voz a alguna entidad, similar a la que se escucha en el Metro.

Ella ha recibido todo tipo de mensajes, muchos que la apoyan y otros que la han criticado, incluso, otros los "haters" le dicen que parece macho.

