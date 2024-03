Flex lanza su séptimo álbum de 'romantic style'

Féliz Danilo Gómez, conocido como Flex, lanzó hoy su séptimo álbum de "Romantic Style", se trata de Sonido Inmortal.

El artista había anunciado que este día será muy especial y que marcaría su carrera. En el álbum trabajaron The King of Beat, Mista Bombo, Seven Production, entre otros más.

"Familia YA Salimos en todas las Plataformas Digitales con mi Séptimo Álbum RomanticStyle “SONIDO INMORTAL” espero les guste ya que fue echo con mucha Pasión y mucho Amor", dijo el chitreano.

"Envíciame", "Bandida", "Cobarde", "Ay amor", son algunos de los temas de este trabajo.

