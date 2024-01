Flex reveló por qué no hace colaboraciones con otros artistas

El artista panameño Félix Danilo Gómez abrió otra vez las puertas de su vida para conocer un poco más de su carrera musical, de qué pasó en durante sus años de ausencia cuando su disquera lo mantuvo bloqueado.

El chitreano habló del tema en el podcast "No viene al caso", en la plataforma de YouTube, del cubano Ambed Navarro.

"No pude nunca decirle a la gente, ven acá, estoy bloqueado. La disquera me bloqueó bueno, mi disquera en México me bloqueó y es tonto porque veníamos en un logro juy grande, para esa época, me bloquearon plataformas digitales, me bloquearon todo lo digital, porque en ese momento ya estaba la era digital", sentenció.

Añadió: "Yo subía mi contenido en YouTube, pumm, yo lo subía en Instagram, entonces pasó la desconexión de Nigga Flex Oficial... Mucha gente me seguía buscando como Nigga, desaparecí. todo eso fue una bomba, la gente pensó que me había retirado".

Pero en 2017, sintió que nació otra vez, luego que se le diera su liberación: "Le doy gracias al equipo de trabajo, que la tristeza que nos embargo se nos convirtió nuevamente en sonrisa, somos libre hoy en día".

Por otro lado, dijo siempre ha sido muy criticado por no apoyar los nuevos talentos, por no colaborar, pero para él es muy agotador todo ese proceso.

"Mucha gente me pregunta por qué no haces colaboraciones, tú sabes el dilema tan grande para un compositor, que está sacando un álbum, hacer una colaboracón con un artista de renombre... Y que no puede sacar esa canción porque la disquera no te dio el permiso y si te la dio la disquera, el equipo de manejo no te dio el permiso... O el que compuso la canción no te da el permiso", manifestó.

El famoso, quien en noviembre recibió un reconocimiento por parte de Add Music y Ada Latin, por sus más de 400 millones de streaming globales, sigue creando música, tan solo hace unos días dio a conocer las fechas de su gira por Estados Unidos.

