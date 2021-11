Franklyn está cabreado con las autoridades y denuncia persecución

El expresentador Franklyn Robinson denunció a través de sus redes sociales una supuesta persecución que le han montando las autoridades al momento que ha relizado distintas actividades en su local comercial.

Según el famoso, en su último evento le cayeron en pandilla, esto a pesar que horas antes pidió apoyo policial.

"Quiero que vean esto, cuando fuímos a pedir el apoyo de @protegeryservir para el evento de las dianas, el comisionado me dijo que no habían unidades disponibles, que estaban full. Busqué seguridad privada y el mismo comisionado vino, con 15 policías para que el evento no se diera, porque él dijo que no habían, pero miren que si habían. Yo aún no me lo puedo creer estoy en shock", dijo.