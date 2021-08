Franklyn se cabrea y cuestiona a la gente que se aprovecha de los 'influencers'

El conocido expresentador Franklyn Robinson activó las redes al cuestionar a empresarios o dueños de negocios, por supuestamente querer aprovecharse de los influencers panameños y lucrar en momentos en que no deberían hacerlo

LEE TAMBIÉN: Stevens Joseph se olvida de TVN y se va de una para Medcom

Publicidad

Según Franklyn, si la persona consume, paga lo suyo y se retira no debería tener ninguna obligación de apoyar a nadie.

"Si un influencer llega a su local, consume y paga con su plata, luego le dicen, oye porque no me etiquetaste, no hay apoyo. Además, usted no tiene derecho para usar su imagen sin su permiso para promocionar la cuenta de su empresa", dijo.

Recalca: "Eso no se hace, si el influencer pago lo suyo, eso no es de ahí. Déjense de eso, no lo acosen".

Por supuesto, hay comentarios a favor y en contra de este tema, debido a que la gran mayoría de caras hacen canje, por lo que le cuestionaron que eso no aplica para todos.

Algunos cibernautas afirman y que son dueños de negocios, cuestionaron su palabras argumentando que hay varios famosos que son apariencia, no pagan nada y hasta se van debiendo cosas.