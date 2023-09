Fue discriminado en un bar en Alemania

El presentador e influencer Stevens Joseph confesó que durante su estadía en Alemania fue víctima de discriminación en un bar. De acuerdo con el famoso, quien viajó a este país para un evento de tecnología, le dijeron que no podía entrar a las instalaciones por no cumplir con los estándares de belleza de la persona que estaba en la entrada del local.

"Nos negaron la entrada a un bar en Alemania por no cumplir con los estándares físicos o de belleza de la man en la entrada", manifestó Joseph en su cuenta de Twitter.

En tanto, señaló en una publicación de Cocoas.net que jamás a él ni a ninguno de sus acompañantes le había sucedido esto, pero destacó que para muchos es de conocimiento que el “derecho de admisión” es algo que se guarda mucho en Alemania.

Además, mencionó que el trato que le dieron no fue normal, por lo que dijo: "No debemos normalizar esta situación"

“Los siento mucho por todos aquellos a los que les sucedió en el pasado y lo toman como algo 'normal, a mí me pasó y no me quejo' o es 'algo normal en el mundo'... Pues para nosotros no lo fue, la forma en la que nos miraron y trataron no fue normal", sentenció.

Añadió: "Pero ‘cool’ nos fuimos a otro lado a pasarla chévere y con barriga llena. No debemos normalizar esta situación, y como país de servicio debemos aprender de estos errores y no cometerlos".

