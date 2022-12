¿Fue la brujería? Exnovia de Nicky Jam dijo que sufre alopecia

La modelo Aleska Génesis, exnovia del cantante Nicky Jam, reveló a sus millones de fans que pasa por un mal momento y que está sufriendo de alopecia debido a la difícil situación que está atravesando actualmente tras pleito con una de sus exparejas. Algunas personas han especulado que la brujería no le salió bien.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió un carrusel con fotografías en las que evidenció su caída de pelo y contó por qué le está pasando esto.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente.. He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio", dijo.

"Esta soy yo actualmente.. mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo", recalca.

Según ella, desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy teme por mi vida y por su seguridad, además, tiene miedo de que algo le pase por la obsesión que tiene esa persona con ella.

"Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES! Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley. El intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en MENTIRAS patológicas y por ello se la NEGARON porque todos sus argumentos eran FALSOS”, confesó.

Detalló que no se cansará de buscar justicia y luchar no solo por ella, sino por aquellas mujeres que están pasando por algo similar.

Según algunas especulaciones de algunas personas que conocen de este tema de rituales, aseguran que eso le pasó por la protección que tiene Nicky Jam contra todo tipo de brujerías que le quieren hacer.

Hasta el momento no se le ha visto amuletos, sin embargo, el que sabe del tema conoce que no es necesario mostrar algo para saber que está protegido.