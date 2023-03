Gaby Garrido instó a dejar de opinar sobre los ‘cuerpos ajenos’

La expresentadora Gaby Garrido no está enferma ni deprimida, ella está sana y en su peso ideal, así lo afirmó luego de que algunos seguidores le preguntarán sobre los motivos por los que estaba más delgada.

“A propósito: Últimamente se pasan diciéndome que por qué estoy adelgazando, que si estoy enferma, que si estoy deprimida”, manifestó junto a una fotografía de ella frente a un espejo.

Gaby, quien reside en España, mencionó que su peso no se debe a nada de eso y explicó los motivos.

“Este es mi peso normal y así estoy siempre que estoy sana. Yo subo de peso cuando me aparecen los quistes y tengo un desbalance hormonal, luego todo vuelve a la normalidad, cuando me ven subir de peso no es regular en mí. Por favor basta con la opinadera de los cuerpos ajenos, en serio a tantos les cuesta aprender esto en pleno 2023”, manifestó la influencer.

Destacó que, en este momento, está muy sana, sin quistes, comiendo gym y comiendo sano “gracias a los que se preocupen con buenas intenciones, pero bajar de peso no tiene porqué ser malo”.

