A Gaby Gnazzo no le importa las críticas

La actriz y artista panameña Gaby Gnazzo salió al paso de las críticas que recibe por su cuerpo en las redes sociales y dejó claro que eso no le afecta, pues ella se ama como es.

Le contamos que, la famosa compartió una publicación, donde muestra algunos mensajes que le llegan por parte de algunos “haters” y su foto en “bikini” con el texto “Oye cálmense”. Gaby hace poco cumplió sus 55 años y se ve muy bien.

“Mostrar tu cuerpo en redes no es de una dama”, “Me parece muy feo, las mujeres después de los 40 no deberían exponer su cuerpo de esta forma”, “Las mujeres después de los 50 no deben usar bikini”, “Estás muy flaquita”, fueron los mensajes que le llegaron.

Tras el post, muchos famosos le dieron la razón: “Lo único que se necesita para hacer con tu cuerpo lo que te de la gana es: TENER UN CUERPO!!! Al que no le guste, que se baje”, “Dios del verbo! No puedo con esto!!!! Estás hermosa Gaby!!!! Qué fuerte con la gente criticando el cuerpo ajeno!!!! Que ganas”, Haz lo que te de la gana y al que no le gusta, que se JODA”, fueron los comentarios de las caras del patio

