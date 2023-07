Gail Simmons revela todos los secretos de Top Chef Amateurs

Un exclusivo grupo de exitosas mujeres con negocios multimillonarios y las delicias realizadas por cocineros sin experiencia que buscan convertirse en chefs profesionales llegan como estrenos a

Universal +, entre ellas está la nueva entrega de Top Chef Amateurs, con episodios todos los jueves 8:30 de la noche.

Este programa es un duelo entre cocineros amateurs acompañados de renombrados chefs. Los mismos tendrán que competir en medio de divertidos desafíos para ganar la competencia en la que la crítica gastronómica Gail Simmons podría convertirse en héroe o villana en su papel de jueza. Está nueva entrega se estrenó en Universal Reality el 29 de junio.

Por supuesto, Gail Simmons habló de este programa, novedades e impresiones que tiene al filmar.

Empecemos hablando de Top Chef Amateurs, tú eres una chef de renombre y jurado. ¿Qué es lo que encuentras más emocionante o gratificante de ser parte del programa?

Respuesta: Este programa es diferente del Top Chef regular que también acabo de ser jurado, no sólo porque soy la anfitriona del show, sino porque se trata de comida casera llegando a la cocina de Top Chef, al contrario de los profesionales que están en el programa regular, ellos son personas que les encanta cocinar para sus familias, amigos, en sus casas, pero venir a la cocina de Top Chef y darse la oportunidad de conocer cómo es cocinar en esa cocina creo que es algo muy divertido de ver y es mucho menos estresante con una cocina casera, no tenemos las mismas expectativas, entonces podemos pasárnosla muy bien, podemos estar más relajados pero aun así cocinan muy bien.

¿Puedes contarnos alguna experiencia memorable o recuerdo de filmar Top Chef Amateurs que realmente te haya impresionado?

Respuesta: Me impresioné por muchos de los chefs y lo bien que cocinan, ellos recibieron una guía, a todos recibieron un sous-chef que les ayudaba y eran chefs profesionales y ex participantes de temporadas pasadas de los cuales estaban muy emocionados de aprender, creo que fue muy emotivo, grabamos este programa durante la pandemia, entonces las personas no habían salido de sus casas en mucho tiempo y venir al programa fue un sueño hecho realidad para muchos de ellos, ellos les encanta cocinar y estaban muy felices de estar con nosotros, creo que eso fue muy sorpresivo, lo emotivo que puede ser cocinar y cómo une a las personas.

¿Tienes algún consejo para chef que aspiren a competir en un programa comoTop Chef Amateurs, cuales cualidades o habilidades deberían de enfocarse en desarrollar?

Respuesta: Creo que las habilidades básicas de la cocina son importantes, no tienes que haber estudiado de la forma en la que un participante del Top Chef regular lo ha hecho, no tienes que memorizarte recetas porque no sabes qué reto te van a poner, pero entender los fundamentos de la cocina creo que es muy importante y también el amar cocinar y estar abierto a aprender algo nuevo.

Si le pudieras decir algo a alguien que nunca ha cocinado en su vida ¿Qué cosas básicas deberían saber para empezar a cocinar?

Respuesta: Cocinar toma años, no hay un solo truco para ello, cuando las personas me dicen que no saben cocinar yo siempre les digo que no saben es porque no han practicado, es como aprender a jugar basquetbol, o futbol o tocar la guitarra, la única forma de hacerlo es haciéndolo. Entonces siempre digo que lo único que necesitas para ser un buen cocinero es tiempo y práctica. Cualquiera puede hacerlo, pero debes ser paciente y estar abierto a probar cosas y algunas veces debes probar una y otra vez, ´tu no naces sabiendo tocar un instrumento o montar en bicicleta, debes de seguir montándote en la bicicleta e intentarlo otra vez aunque te caigas, en la cocina también puedes cometer errores, pero es comida, no pasa nada, no tiene que salir perfecto, debes intentar de nuevo y vas a ir mejorando, sólo empieza cocinando cosas que te gusten, si te gusta comerlas, te va a gustar prepararlas.

Para ti ¿Cuál es tu comida favorita y la mejor parte de cocinar?

Respuesta: Me encanta todo, por eso hago lo que hago, no me gusta una sola comida, cada vez que puedo viajar, me encanta probar cosas nuevas, eso es lo que encuentro más emocionante del trabajo, me encanta cocinar cosas que a mi familia le encanta, porque puedo ver lo felices que se ponen, también depende de la época del año o lo que esté fresco en el mercado y lo que me pueda inspirar.

Cuando buscas inspiración, por supuesto te gusta viajar para tener inspiración, pero ¿Dónde más encuentras la inspiración para continuar aprendiendosobre este mundo? Cada día hay cosas nuevas y técnicas nuevas.

Respuesta: Creo que viajar es una buena herramienta para eso, pero no tienes que irte tan lejos, con sólo ir a otro mercado en otro barrio aprendo de cosas nuevas y me inspiro y algunas veces me inspiro con cosas que no son comida, como arte, la naturaleza, ver un color o ver cómo puedo usar algo de una nueva forma, creo que es una forma muy creativa de expresarte, entonces creo que puedes encontrar inspiración en cualquier lugar, algunas veces me inspiro por mis hijos, ellos no saben lo que se supone que va junto, pero algunas veces prueban cosas que podría pensar que son horribles y terminan siendo deliciosas, es sólo tratarse de estar abierto a probar nuevas cosas.

¿Cómo escritora culinaria exitosa y experta culinaria ¿cómo tu experiencia yconocimiento ha influenciado tu forma de juzgar en el programa y hay algún elemento en específico o técnica que le prestes más atención?

Respuesta: Creo que parte de mi experiencia es que he sido parte de la industria por más de 20 años y entiendo que no sólo se trata de mis gustos o disgustos subjetivos, entiendo que aunque sea algo que no me guste, aún puede ser algo que a alguien más le parezca delicioso, que se hizo de la manera correcta, que fue cocinado con cuidado y que ha usado las técnicas correctas, yo busco el paquete completo cuando pruebo un plato, tiene que ser hermoso pero también tiene que saber delicioso y si se ha hecho con la técnica correcta o con la intención que el chef quería y si eso fue exitoso en la experiencia de comerlo, entonces es entender todas las diferentes piezas que se encuentras al preparar un plato, no sólo es una cosa porque cada plato se prepara diferente y cada chef tiene razones diferentes para hacer un plato y algunas veces de la forma en la que algo me gusta no es la forma en la que el chef lo quería, entonces depende de mí entender eso y apreciar eso, aunque no sea algo que regularmente comería.

¿Hubo algún desafío en particular al que te hayas tenido que enfrentar comoanfitriona en el programa?

Respuesta: Si fue difícil, creo que no. Fue increíble ver lo mucho que se esfuerzan y la cantidad de buenos platos que puedo probar, fue un programa muy divertido, con mucha menos presión que el programa regular y eso fue algo muy relajado para todos, no todos estábamos preocupados al respecto, pero aun así creo que fue un programa difícil de hacer porque se hizo durante la pandemia, nos preocupábamos mucho por mantener a todos a salvo y saludables y ese tiempo fue tenebroso y estoy muy agradecida de mirar hacia atrás y ver que le trajo felicidad a muchas personas, tanto al equipo y los participantes como a las personas que lo veían.

