Gilberto Santa Rosa cerrará el Panama Jazz Festival

El Panama Jazz Festival este 2023 celebra 20 años, por ello tendrá una amplia cartelera artística, entre los que destaca el “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa, para cerrar el festival.

La cartelera musical se robustece además con la participación de destacados músicos panameños como Celsito Quintero, Idania Dowman, Anthony Morris Guna Jazz Quintet, el grupo Harp Fusion, la cantante Carolina “Calele” Pérez, y los nuevos proyectos de Fundación Danilo Pérez: el Luis Russell Collective y Las Hijas del Jazz Big Band.

Como cada año, el Panama Jazz Festival contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute; el New England Conservatory con su programa de jazz y de música clásica, el New York Jazz Academy, el Conservatorio de Santiago de Chile, entre otras.

El evento de más grande de la región, que reúne a miles de fanáticos, se desarrollará del 16 al 21 de enero de 2023 en la Ciudad del Saber, Teatro Anayansi y Casco Viejo.

