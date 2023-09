Ginny dijo estar "frustrada" y "decepcionada" por el papel que tuvo

Bonnie Wright, conocida por su papel de Ginny Weasley, uno de los personajes más queridos de la saga de Harry Potter, indicó que toda su participación en la saga de películas no fue para bien.

Wright dijo en el podcast ‘Inside of You’, dirigido por el reconocido actor Michael Rosenbum, que sintió ansiedad y tristeza por la poca exposición que tuvo su personaje a lo largo de las ocho películas de la saga.

”Siempre fue difícil, sobre todo cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje se redujeron del libro o la película. Por lo que no había mucho que mostrar en la película”, contó.

Bonnie Wright a sus 32 años destaca que tras su papel en la franquicia del joven mago ha actuado en filmes como ‘After the Dark’ y ‘Fantastic Friends’.

"A veces eso era un poco decepcionante porque había partes del personaje que simplemente no lograban materializarse porque no había escenas para hacerlo", ha añadido. "Supongo que eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada", mencionó.

"No había lugar para muchos cambios en esos guiones", ha indicado Wright alegando el motivo por el que no solicitó a los guionistas alguna escena adicional para su personaje. "Creo que lo que tal vez tomé, algo que ya no me tomo muy en serio, es que sentí que tal vez mi ansiedad se debía a, 'Oh, me van a ver interpretando mal a este personaje', en lugar de darme cuenta de que en realidad no tuve la oportunidad de hacer eso", ha confesado la actriz. "Así que no fue exactamente culpa mía".

Aun así, Bonnie ha asegurado que se sintió "apoyada" por los fans de la saga que también sintieron lo mismo: "Cuando los fans comparten esa decepción, lo hacen de una manera en la que dicen: 'Sabemos que no fuiste tú. Sólo queríamos más de ti'", ha explicado.

