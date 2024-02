Gracie aclara que esas curvas son suyas, pero rebajó por salud

La conocida ingeniera del amor Gracie Bon tuvo que salir a aclarar en sus redes que no se ha operado el trasero, todo luego que miles de cibernautas en redes sociales la cuestionaran por pedir que las aerolíneas hicieran puestos para personas de su talla.

Tras la publicación de su queja en TMZ muchos otros portales de noticias han difundido la información, sin embargo, a pesar ninguno ha aclarado que ella no se ha operado su retaguardia.

Por tal motivo, ella tuvo que salir al paso de las especulaciones y referirse a la situación.

"Abrazando mi viaje: todo comenzó con amar a mi cuerpo de 300 libras. Y aún así, muchos me dicen: pero si te hubiera encantado, te hubieras quedado así y no cambiado nada de ti. La verdad es que yo amaba tanto mi cuerpo que quería cuidarlo y decidí salvarme, no me gustó mi dolor de rodilla, no poder respirar correctamente o rechazo de mi ex pareja en ese momento así que hice todo lo posible para perder peso", inició diciendo.

Recalca: "Después de perder peso, quité un poco de la piel extra con cirugías. Yo no me conformé con ser joven y quejarme de mis defectos; no soy un hipócrita que te dirá que todo debe seguir igual para ser feliz y que ese cuerpo positivo se quede como eres, haz lo que sea mejor para ti y lo que te hace verdaderamente feliz, no trates de ajustarte a los estándares de nadie, crea el tuyo en su lugar. Se necesita mucho tiempo para entender que la belleza está detrás de tus ojos solamente y me encantan todas las hermosas versiones de mí mismo".

"Nota: Ser flaco no te hace saludable; Ni siquiera estar en forma te hace superior... todos tenemos nuestros tiempos, procesos y nadie sabe la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Cada viaje es único. Muestra siempre amor y empatía con los demás, todo el mundo está luchando una batalla que tal vez no entiendas", puntualizó.